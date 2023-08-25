Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Bugün özgürlük ihtiyacınız fazla olabilir sevgili yaylar. Hayatınızdaki sorumluluklar her ne kadar ağır gelse de her şeyi bir arada üstlenebilecek enerjiniz var. Sorumluklarınız ve özel hayatınızı dengeleyebildiğinizde içsel huzurunuz artacak. Bunun üzerine düşünmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ailesine seslenen Kibariye: 'Götürdük malları'
- Düşük faizli konut kredisi geliyor
- Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı
- Sabancı çifti kaza geçirdi!
- Dondurma kazandığını zannetti, hayatının şokunu yaşadı
- Emekli maaş zammı formülü ortaya çıktı
- Öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında suç duyurusu
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- 12 yıldır değişmeyeni yazdı: Evime kim girdi?
- Faiz kararı sonrası Türkiye'yi neler bekliyor?