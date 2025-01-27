Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Kariyer yaşamınızda uzun zamandır verdiğiniz emek bugün yeni anlaşmaları gündeme getirebilir. Bugün atacağınız adımlar bir sonraki aşama için belirleyici olacak. Gerçekçi bir bakış açısıyla hayallerinize daha fazla yaklaşacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de saldırı!
- En genç belediye başkanı AKP'ye geçti
- CHP'den 'düzeninize lanet olsun' tepkisi!
- İmamoğlu 'Heybedeki turp'un adını açıkladı
- İmamoğlu'na jet soruşturma!
- ‘Denetim yetkisi Turizm Bakanlığı'nda’
- ‘Artık AKP için ağır bir yük’
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı!
- O bilirkişiden ilk açıklama geldi