Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
İkili ilişkiler bugün geri dönüşü olmayacak şekilde kopabilir. Yanlış anlaşılmalar, ego çatışmaları yaşanabilir. Doğru bir şekilde iletişim kurmak için empati yeteneğinizi kullanmalısınız. Her şeye mantıklı çıkarımlar yapmaktan vazgeçin. Duyguları önemseyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- Zehra gel kavga var
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Oscar ödüllü oyuncu evinde ölü bulundu!
- 'Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı' iddiası
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- Özel'den, Erdoğan'ın tehdidine ilk yanıt