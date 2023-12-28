Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yaylar, birkaç gündür beklenmedik gündemler zihninizi meşgul etmiş olabilir. Bugünden itibaren rahatlıyorsunuz. Daha pozitif, keyifli ve sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebileceğiniz bir gün. Cesaret gerektiren konular için de uygun enerjiler var.
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