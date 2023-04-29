Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Düşüncelerinizin, hayallerinizin havada kaldığını hissediyorsunuz, artık eyleme geçme zamanı. Çevrenizle yaşayacağınız gerginlikler, yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Kendinizi daha sakin bir şekilde ifade etmenin yollarını bulun. Sorumluluklarınızı düşünerek hareket edin.
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