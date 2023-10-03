Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Ekim Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Kararsızlık yaşadığınız konularda iki taraftan da bakabilmeyi öğrenmelisiniz. Zaman zaman daha yüzeysel ve anı kurtaracak pratik çözümler yerinde olacaktır. Bu kadar detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bugün ağır sporlardan kaçının.
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