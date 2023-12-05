Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, günün ilk yarısı eğitim-öğretim, yayıncılık, hukuki konular ve ticari konular senin için ön plana çıkıyor. İlişkiler açısından pozitif etkiler var. Öğle saatlerinden itibaren kendini biraz gergin hissedebilirsin. Özellikle kariyer hayatın ile alakalı konularda iletişim sorunları yaşanabilir.
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