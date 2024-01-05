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Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 05 Ocak 2024 - 16:30

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sağlık sorunlarınızın psikolojinizle bağlantılı olduğunu görmek içinize dönmenizi gerektirecek. Sizden saklanan bazı gerçeklerin açığa çıkacağı bir gün olabilir. Canınızı sıkmayın. Biraz kendinizi soyutlamak ve yalnız kalmak doğru karar vermenizi kolaylaştıracak.



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