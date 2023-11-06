Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Kasım Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar bugün sizden yaşça büyük insanlarla tartışmamaya özen gösterin. İş hayatınızda gerginlikler, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Olayları abartılı şekilde yaşama enerjiniz bugün çok yüksek. Dengede kalmaya çalışın. Sezgilerinizi kullanarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
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