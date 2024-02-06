Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yaylar bugün sizden yaşça büyük insanlarla tartışmamaya özen gösterin. İş hayatınızda gerginlikler, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Olayları abartılı şekilde yaşama enerjiniz bugün çok yüksek. Dengede kalmaya çalışın. Sezgilerinizi kullanarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
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