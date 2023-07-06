Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Temmuz Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Yaşadığınız kararsızlıklar hayatınızın her noktasına negatif şekilde etki ediyor sevgili yaylar. Ne istediğinize karar verdikten sonra attığınız adımlar daha pozitif sonuçlanacak. Biraz yalnız kalıp düşünmek kendinizi anlamanız konusunda destekleyici olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedeviye esir düştün Türkiye
- Yargıtay 'tahliye edilmeli' dedi
- 'Bu nasıl bir aldatmaca!'
- Maaşlarda adaletsizlik
- Emekliye refah payı olacak mı?
- 'Sağlık hizmetleri aksayacak'
- Mahkemeden tazminat kararı!
- Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
- Ölü balinanın bağırsağından bir servet çıktı!
- 'Az önce tacize mi uğradım?'