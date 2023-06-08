Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Bugün eğitim öğretim konuları, yakın arkadaşlarınız ve kısa seyahatler gündemde olabilir sevgili yaylar. Çevrenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz bir gün. Yeni başlangıçlar, eğitimler, önemli görüşmeler için de gayet olumlu enerjiler var.
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