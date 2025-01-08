Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yay, bugün beklenmedik konular gündemine gelebilir. Yer değişikliği, taşınma, sağlık sorunları biraz huzurunu kaçırabilir. İş hayatında ilişkilerini sağlam zeminlere oturtmak için harekete geçebilirsin. Beklentilerin çok büyük olmasın. Çabayı elden bırakma, sabırlı olursan işler düzelecek.
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