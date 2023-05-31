Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili yengeçler. Uzun zamandır aranızın bozuk olduğu kişiler varsa adım atmak için gayet uygun. Geçmişe takılı kalmadan önünüze bakmanız gerekiyor.
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