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Günlük Burç Yorumları: 1 Kasım Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Kasım Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 31 Ekim 2023 - 17:02

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Bugün sinirleriniz biraz gergin sevgili yengeçler.. İş hayatınızla alakalı konularda gerginlikler ve belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Yakın çevrenizin sağlık sorunlarıyla alakalı haber alabilirsiniz. Bu aralar sezgileriniz oldukça güçlü. Hislerinizi yok saymayın.



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