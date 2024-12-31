Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Yeni yılın bu ilk gününde özellikle sabah saatleri kendinizi haklı görmek isteyeceğiniz konular gündemde olabilir. Sizden yaşça büyük kişilerle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Gün boyunca sinirlerinizi kontrol etmeniz gereken konular gündemde olacaktır. Öfkenize yenik düşmezseniz kazanan siz olacaksınız.
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