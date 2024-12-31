Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Aralık 2024 - 15:35

Güncelleme: 31 Aralık 2024 - 15:35

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Yeni yılın bu ilk gününde özellikle sabah saatleri kendinizi haklı görmek isteyeceğiniz konular gündemde olabilir. Sizden yaşça büyük kişilerle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Gün boyunca sinirlerinizi kontrol etmeniz gereken konular gündemde olacaktır. Öfkenize yenik düşmezseniz kazanan siz olacaksınız.