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Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 31 Aralık 2024 - 15:35

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Yeni yılın bu ilk gününde özellikle sabah saatleri kendinizi haklı görmek isteyeceğiniz konular gündemde olabilir. Sizden yaşça büyük kişilerle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Gün boyunca sinirlerinizi kontrol etmeniz gereken konular gündemde olacaktır. Öfkenize yenik düşmezseniz kazanan siz olacaksınız.


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