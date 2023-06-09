Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Haziran Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler bugün duygusal anlamda fazla dolusunuz. Kendinizi biraz dengelemeniz gerekiyor. Hislerinizin çok kuvvetli olduğu bir gün. Hayalleriniz ve duygularınız sizi ele geçirmiş durumda. Çocuklarla veya aile gibi gördüğünüz kişilerle vakit geçirmek iyi gelecektir.
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