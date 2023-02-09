Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, olaylar karşısında fazla hassas davranmanız insanların sizden uzaklaşmasına sebep olabilir. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün. Duygularınız ile mantığınız çatışıyor, adaletli olduğunuz sürece kazanan siz olacaksınız. Ailenize zaman ayırın, sevdiklerinizi ihmal etmeyin.
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