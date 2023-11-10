Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Kasım 2023 - 16:58

Güncelleme: 10 Kasım 2023 - 16:58

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeçler, olaylar karşısında çok alıngan davranmanız insanların sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün fakat sorunları aşabilecek güçtesiniz. Adaletli ve vicdanlı olduğunuz sürece kazanan siz olacaksınız.



