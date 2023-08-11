Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün çok fazla duygusal ve hassas hissedebilirsiniz sevgili yengeçler. Önemli kararlar almamaya çalışın. Ailevi konular gündemde olabilir. Evinizle ilgilenmek, çocuklarla vakit geçirmek bugün iyi hissettirecek.
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