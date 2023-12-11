Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Aralık 2023 - 19:43

Güncelleme: 11 Aralık 2023 - 19:43

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

İş hayatınızın ve sağlığınızın gündemde olduğu bir gün sevgili yengeçler. Aceleci olmayın, işlerinizi planlarsanız daha rahat edersiniz. Hata yapmaya açıksınız. Bugün uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz. Duygularınızı abartılı şekilde yaşamanız mümkün.