Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
11.11.2025 15:49:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Maddi açıdan kendinizi yeterli hissetme yanılgısıyla yanlış kararlar alabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Biraz daha sabırlı olabilirseniz daha doğru kararlar alabileceksiniz. Yavaş ilerleyin.