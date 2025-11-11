Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Maddi açıdan kendinizi yeterli hissetme yanılgısıyla yanlış kararlar alabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Biraz daha sabırlı olabilirseniz daha doğru kararlar alabileceksiniz. Yavaş ilerleyin.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Maddi açıdan kendinizi yeterli hissetme yanılgısıyla yanlış kararlar alabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Biraz daha sabırlı olabilirseniz daha doğru kararlar alabileceksiniz. Yavaş ilerleyin.