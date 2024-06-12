Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Haziran Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Çevreniz tarafından akıl danışılan kişisiniz. Uyumlu ve dengeli ilişkiler kurabileceğiniz, duygusal anlamda güvende hissedeceğiniz bir gün. Ailenizle vakit geçirmek, düzen değişikliği, yeni kararlar bugünün konusu. İlişkiler, anlaşmalar, yeni başlangıçlar için uygun bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener günler sonra sessizliğini bozdu
- Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten dikkat çeken mesaj
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama
- İstanbul'a yeni tramvay hattı projesi kabul edildi
- 'Yürüyen ağaç' yılın ağacı seçildi
- Mesut Kocagöz cezaevinden çıktı
- Hacı Sabancı'ya 'babalık davası' açıldı
- O magandalar yakayı ele verdi