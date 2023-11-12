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Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Kasım 2023 - 16:45

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

İnişli çıkışlı ruh halinizin insanlardan soyutlanmanıza yol açıyor sevgili yengeçler. Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızla yüzleşin, ihtiyaçlarınızın farkına varın. Psikolojik sağlığınıza yönelmek ve manevi çalışmalar iyi hissettirebilir. 




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