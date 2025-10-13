Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 14 Ekim Salı Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

13.10.2025 16:06:00
Astrolog Bilge Aslı
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Maddi altyapınızı güçlendirecek yeni bağlantılar kurmanız için şanslı bir gündesiniz. Ayaklarınız yere sağlam basması gerekiyor. Abartılı sözler vermeyin ve gerçekçi olun. Sabrınızın meyvelerini alacaksınız.

 