Günlük Burç Yorumları: 14 Ekim Salı Yengeç Burcu Yorumu

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Maddi altyapınızı güçlendirecek yeni bağlantılar kurmanız için şanslı bir gündesiniz. Ayaklarınız yere sağlam basması gerekiyor. Abartılı sözler vermeyin ve gerçekçi olun. Sabrınızın meyvelerini alacaksınız.
