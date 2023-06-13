Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Haziran Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, sosyal ilişkilerinizi sağlamlaştıracağınız bir gündesiniz. Bugün sağlam ve kalıcı ilişkilerin temelleri atılabilir. Evlilik veya ortaklıklarınızla alakalı yeni kararlar ve duygusal anlamda güvende hissedeceğiniz gündemler sizi bekliyor. Şanslı bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu kabineden sonra oradan da çıkartıldı
- Fatih Portakal'a sosyal medyada 'pişkin' tepkisi
- Kılıçdaroğlu: 'Gemiyi limana ben götüreceğim'
- Merkez'in yeni başkanından dikkat çeken hamle
- İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt
- Ekonomiden de kaçaklardan da büyük bir sorun var
- Eski bakan hastaneye kaldırıldı!
- Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
- Birleşik Kamu-İş'ten 'asgari ücret' çağrısı: Rakam verdi
- Hizbullah tepkisine ceza