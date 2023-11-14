Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu:
Sevgili yengeçler, bugün evinizin düzeniyle ilgilenmek veya taşınma konularında karar almak zorunda kalabilirsiniz. Seyahatler gündemde olabilir. Sağlığınız bu aralar çok hassas, kendinizi ihmal ediyorsunuz. Çözemediğin sorunları bugün akışına bırakmaya çalışın.
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