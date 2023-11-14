Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Kasım 2023 - 16:51

Güncelleme: 14 Kasım 2023 - 16:51

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu:

Sevgili yengeçler, bugün evinizin düzeniyle ilgilenmek veya taşınma konularında karar almak zorunda kalabilirsiniz. Seyahatler gündemde olabilir. Sağlığınız bu aralar çok hassas, kendinizi ihmal ediyorsunuz. Çözemediğin sorunları bugün akışına bırakmaya çalışın.