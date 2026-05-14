Günlük Burç Yorumları: 15 Mayıs Cuma Yengeç Burcu Yorumu

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün biraz daha içe dönmek ve zihninizi dinlendirmek isteyebilirsiniz. Ay'ın İkizler burcundaki seyri, nisan ayından beri zihninizi meşgul eden "arka plan" konularını düzenlemeniz için size alan tanıyor. Yazı yazmak, meditasyon yapmak veya rüyalarınızın rehberliğine başvurmak nisan sonundaki kadersel dönüşümünüz için size dürüst cevaplar sunacaktır.

Kariyer:

Kariyerinizde bugün mutfakta strateji geliştirme zamanı. Sahne önünde olmaktansa, nisan ayında başladığınız projeleri dürüstçe olgunlaştırmak ve eksikleri tamamlamak için bu enerjiyi kullanın. Gizli yürüttüğünüz işlerin meyvelerini yakında toplayacaksınız; dürüstlüğünüzü koruyarak emin adımlarla ilerleyin.

İlişkiler:

İlişkilerinizde bugün mahremiyet ve manevi derinlik arayışındasınız. Partnerinizle kalabalıklardan uzak, baş başa kalacağınız planlar yapmak nisan ayındaki o yoğun tempodan sonra ruhunuza ilaç gibi gelecektir. Bekar Yengeçler için bugün, geçmişten gelen dürüst bir itiraf veya platonik bir hissin netleşmesi söz konusu olabilir.