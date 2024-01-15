Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Olayları kişisel algılıyor olmanız daha fazla öfkelenmenize sebep oluyor. Duygularınızla hareket etmeyin, konuları büyütmemeniz gereken bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kamerun'dan Aboubakar açıklaması: 'Utanç verici'
- Türkiye’deki Epstein yalısı
- Kimi destekleyeceğini açıkladı!
- Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'a iki müjde!
- İstifa etti!
- Mehmet Eymür'ün cenazesine siyasilerden katılım
- 'Başka bir yalan bulursun sen'
- Destici 'özerklik' de istemiş
- Prof. Dr. Demirtaş’tan ‘2024’ tahmini
- Yeniden Refahlılardan AKP'li başkana tepki