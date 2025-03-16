Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeçler, duygusal anlamda güvendiğiniz insanlarla vakit geçirin. Özel hayatınıza zaman ayırmak için harika bir gün. Bugün ailenizden parasal anlamda destek görebilir, sağlık sorunlarınız varsa onlara çözüm bulabilirsiniz. Geçmişte kalan konuları düşünüp canınızı sıkmayın.
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