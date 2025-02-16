Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Şubat 2025 - 15:57

Güncelleme: 16 Şubat 2025 - 15:57

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Birkaç gündür ilişkileriniz problemli, duygularınız inişli çıkışlıydı. Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı tanıyın. Sağlığınıza yönelmek, kendi kendinizi şifalandırmak, spiritüel çalışmalar çok daha iyi hissettirebilir. Kendinizle aranızı iyi tutun..