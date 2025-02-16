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Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 16 Şubat 2025 - 15:57

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Birkaç gündür ilişkileriniz problemli, duygularınız inişli çıkışlıydı. Bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı tanıyın. Sağlığınıza yönelmek, kendi kendinizi şifalandırmak, spiritüel çalışmalar çok daha iyi hissettirebilir. Kendinizle aranızı iyi tutun..


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