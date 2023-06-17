Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Günün ilk yarısı biraz içe kapanık hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygularınızı ifade etmeniz açısından şanslı olacaksınız. Önemli kararlar almamaya çalışın. Ailevi konular gündemde olabilir. Evinizle ilgilenmek, çocuklarla vakit geçirmek bugün iyi hissettirecek.
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