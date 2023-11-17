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Günlük Burç Yorumları: 18 Kasım Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Kasım Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Kasım 2023 - 17:04

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Alınganlık gösterdiğiniz birçok konu kendi iç dünyanızda çözmeniz gereken problemlere işaret ediyor. Biraz kendinize dönüp dış etkenleri suçlamayı bıraktığınızda daha huzurlu olacaksınız. Herkes sizi sizin istediğiniz gibi sevmek zorunda değil.




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