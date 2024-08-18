Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ağustos Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Aldığınız duygusal kararların pişmanlığını yaşamanız çok da uzun sürmüyor. Düşünerek hareket etmeli ve daha mantıklı hareket etmelisiniz. Sağlık sorunlarınız için çözüm bulmalı ve kendinizi hiçbir konuda riske atmamalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nankör, vefasız; iki kelimeyi bir araya getiremiyor'
- Fiyatı 1 liranın altına düştü ürünler tarlada kaldı
- Sahibi uyurken ayak parmağını kemirdi, hayatını kurtardı
- Özgür Özel'den 'vefa' mesajı!
- Ali Koç'a saldıran zanlı için karar verildi
- 'Varlık yokluk meselesi'
- 450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bırakmıştı
- Ali Koç saha kenarında itilerek yere düştü...
- Ünlü psikiyatriste çocuk kaçırma davası
- Fenerbahçe, Göztepe karşısında 90+5'te yıkıldı