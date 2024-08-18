Günlük Burç Yorumları: 19 Ağustos Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Ağustos 2024 - 15:54

Güncelleme: 18 Ağustos 2024 - 15:54

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Aldığınız duygusal kararların pişmanlığını yaşamanız çok da uzun sürmüyor. Düşünerek hareket etmeli ve daha mantıklı hareket etmelisiniz. Sağlık sorunlarınız için çözüm bulmalı ve kendinizi hiçbir konuda riske atmamalısınız.