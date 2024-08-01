Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün enerjiniz biraz düşük olsa da sizi motive edecek yenilikler iyi gelecektir. Dış görünüşünüzle alakalı değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Ailevi konular gündemde olabilir. Çocukları olan yengeçler için onlara zaman ayırmak enerjinizi yükseltecektir.
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