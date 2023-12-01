Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Maddi altyapınızı güçlendirecek yeni bağlantılar kurmanız için şanslı bir gündesiniz. Ayaklarınız yere sağlam basması gerekiyor. Abartılı sözler vermeyin ve gerçekçi olun. Sabrınızın meyvelerini alacaksınız.
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