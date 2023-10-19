Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün aile büyükleri ile anlaşmazlıklar yaşayabileceğiniz bir gün olabilir. Gerektiği yerde duygularınızı kullanabilmek, gerektiği yerde soğukkanlı davranmak ilişkilerinizi yoluna koyacaktır. Her soruna mantıksal çözüm aramaktan vazgeçin çünkü siz duygu insanısınız.
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