Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün yakın çevrenizle ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Olayları kişisel algılıyor olmanız daha fazla öfkelenmenize sebep oluyor. Sorun sizinle alakalı değil. Bugün duygularınızla hareket etmemeniz, konuları büyütmemeniz gereken bir gün. Ailenizi ihmal etmeyin.
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