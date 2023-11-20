Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorumu:
Duygularınızı üst seviyede yaşadığınız günlerden geçiyorsunuz. Sevdiklerinizden aldığınız haberler duygularınızı biraz sakinleştirse de içten içe seyahat planları yapıyorsunuz. Düşünmekle kalmayın. Biraz değişiklik iyi gelecek.
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