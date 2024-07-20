Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün evlilik, ortaklık gibi yakın ikili ilişkileriniz gündemde olabilir. Anlaşmazlıklar çıksa da orta yolu bulabileceğiniz bir gün. Hassasiyet gösterip alıngan tavırlar sergilemeniz işleri daha fazla zorlaştırabilir. Denge kurmak için daha profesyonel düşünmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı!
- Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Naci Görür'den açıklama geldi
- ATSO başkanı yaşamını yitirdi
- Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- 'Çıkın oradan' dediğim söylendi, böyle bir şey yok
- Sıralama değişmedi!
- Araştırma şirketinden 3 farklı anket!
- Mahkemeden 'Demirtaş' kararı