Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün yakın çevrenize dair sorumluluklarınızın kendini hatırlatacağı bir gün. Uzun zamandır kendinize dönmüştünüz, bugün ihmal ettiklerinizi hatırlama vakti. Bağlarınız güçlendikçe hayatın her alanında daha başarılı olduğunuza şahit olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
- Kaboğlu'ndan ilk açıklama geldi
- ‘Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor'
- FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
- Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!
- Banka hesaplarınız boşaltılabilir!
- Hepiniz bal gibi biliyordunuz!
- Ankara'dan ilk 'Gülen' açıklaması
- Demirtaş'ı ziyaret eden Özel'den açıklama
- 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'