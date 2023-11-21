Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz sevgili yengeçler. Duygusallığınız üst seviyede. Biraz kafanızı dağıtmak için gezi planları yapabilir veya yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Sezgilerinizi dinlerseniz daha doğru adımlar atabileceksiniz.
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