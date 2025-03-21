Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Duygularınızla mantığınız çatışma halinde olabilir sevgili yengeçler. Yoğun düşünceler ve sorumluluklar sizi fazlasıyla yoruyor fakat negatif düşüncelerden bir an önce kurtulmalısınız. Bugün önemli kişilerle görüşmeler yapabilir, ilişkilerinizi sağlamlaştıracak yeni adımlar atabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!
- İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!
- Bakan Tunç'tan tepki çeken paylaşım!
- AKP'li isimden skandal paylaşım: ‘Bir emrinize bakarız'
- Bir soruşturma daha başlatıldı!
- ‘Hulusi Akar’ın kızı ile bire bir aynı durumda’
- 'Sınıfı 'Tayyipçiler' diye basmışlar'
- Dikkat çeken 'kayyum' cevabı!
- CHP, önseçim sandığını tüm yurttaşlara açıyor