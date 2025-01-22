Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Perşembe Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Ocak 2025 - 15:55

Güncelleme: 22 Ocak 2025 - 15:55

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Abartılı istek ve harcamalarınıza bir sınır getirmeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun, güvenmediğiniz konularda adım atmayın. Ailevi konularda bazı anlaşmazlıklar, iletişim sorunları yaşanabilir. Sabırlı olun.