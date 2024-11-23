Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeçler, uyumlu ve dengeli ilişkiler kurabileceğiniz, duygusal anlamda güvende hissedeceğiniz bir gün. Ailenizle vakit geçirmek, düzen değişikliği, yeni kararlar bugünün konusu. İlişkiler, anlaşmalar, yeni başlangıçlar için uygun bir gün. Sezgilerinize güvenin.
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