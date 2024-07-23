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Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Temmuz 2024 - 16:15

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Sevgili yengeçler bugün duygusal anlamda fazla dolusunuz. Kendinizi biraz dengelemeniz gerekiyor. Hislerinizin çok kuvvetli olduğu bir gün. Hayalleriniz ve duygularınız sizi ele geçirmiş durumda. Çocuklarla veya aile gibi gördüğünüz kişilerle vakit geçirmek iyi gelecektir.


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