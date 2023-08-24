Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Ağustos Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeçler, bugün evinizin düzeniyle ilgilenmek veya taşınma konularında karar almak zorunda kalabilirsiniz. Seyahatler gündemde olabilir. Sağlığınız bu aralar çok hassas, kendinizi ihmal ediyorsunuz. Çözemediğin sorunları bugün akışına bırakmaya çalışın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Prigojin'i taşıyan uçak düştü!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları
- Merkez Bankası'ndan şahin faiz artışı!
- Malatya'da korkutan deprem!
- O düzenlemenin perde arkası!
- Hakaretler ve beddualar yağdırdı!
- Uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin kimdir?
- '2.5 milyon yıldır deprem üretmeyen...'
- AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem
- Çanakkale'deki yangınla ilgili yeni gelişme!