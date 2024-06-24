Günlük Burç Yorumları: 25 Haziran Salı Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Haziran 2024 - 16:11

Güncelleme: 24 Haziran 2024 - 16:11

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler:

Bugün hem parasal konularda hem de sağlık alanında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir sevgili yengeçler. Fazla düşünüp sorunları gözünüzde büyüttükçe çözümsüz hale geliyor. Hislerinize güvenin. Sezgilerinizi dinlerseniz pişman olmayacaksınız.