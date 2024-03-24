Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Geçtiğimiz günler sizin için biraz zor geçmiş olabilir sevgili yengeçler. Çatışmaların öğretici yanına odaklanmayı öğrendiğinizde ilişkiler sizin için daha kolay bir hal alacak. Kendinizi suçlamak yerine çaba harcayıp olduramadığınız kişilerden uzaklaşmak size çok iyi gelecek.
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