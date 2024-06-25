Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Haziran Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Eğitim, seyahatler, ticari ilişkiler ve hukuki konularda şanslı olduğunuz bir gün sevgili yengeçler. Beklediğiniz haberler bugün gelebilir. Manevi konulara yoğunlaşmak ve ruhsal çalışmalar bugün iyi hissettirecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- Görüntülerdeki kadın tutuklandı
- Kulis: Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- Yargıç Altınok’un yasadışı ilişkileri nasıl sürdü?
- 'Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı'